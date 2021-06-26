Galler - Danimarka | CANLI ANLATIM

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunu 2. tamamlayan Galler ile Danimarka kozlarını paylaşıyor.

Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.

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GALLER - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'dan itibaren TRT 1'de canlı yayınlanıyor.