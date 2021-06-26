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    • Euro 2020
    • 26.06.2021 19:16
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    • 26.06.2021 19:21
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    Galler - Danimarka | CANLI ANLATIM

    EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galler ile Danimarka son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Bu karşılaşmada tur atlayan takım İtalya - Avusturya eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Galler - Danimarka | CANLI ANLATIM

    EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunu 2. tamamlayan Galler ile Danimarka kozlarını paylaşıyor.

    Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.

    TRT 1'DEN MAÇI CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

    GALLER - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ

    Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore.

    Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

    GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Galler - Danimarka maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'dan itibaren TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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