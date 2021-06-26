Galler 0-4 Danimarka | MAÇ ÖZETİ

Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşmayı Danimarka 4-0 kazandı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 27. ve 48. dakikalarda Kasper Dolberg, 89'da Joakim Maehle ve 90+4. dakikada ise Martin Braithwaite kaydetti. Ayrıca Galler'de Harry Wilson 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka adını çeyrek finale yazdırırken, Galler ise EURO 2020'ye veda etti. Danimarka çeyrek finalde Hollanda-Çekya maçının galibiyle eşleşecek.