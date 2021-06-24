Para değil yürek işi! Luka Modric'ten İskoçya zaferi sonrası müthiş sevinç





Çok iyi bir futbol sergileyen Modric, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşarken, hırsından çimleri yumrukladı.



Kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonuğu başarısı olan, henüz 3 yıl önce Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşayan tecrübeli yıldız için, "Bu iş para değil yürek işi. Tüm futbolcular örnek almalı" yorumları yapıldı.