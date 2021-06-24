Para değil yürek işi! Luka Modric'ten İskoçya zaferi sonrası müthiş sevinç

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Luka Modric, Hırvatistan'ın İskoçya'yı 3-1 yendiği maça damgasını vurdu. Hırvatlar, 35 yaşındaki futbolcunun mükemmel bir gol attığı karşılaşma sonrası Euro 2020'de ikinci tur vizesini aldı.
Çok iyi bir futbol sergileyen Modric, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşarken, hırsından çimleri yumrukladı.
Kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonuğu başarısı olan, henüz 3 yıl önce Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşayan tecrübeli yıldız için, "Bu iş para değil yürek işi. Tüm futbolcular örnek almalı" yorumları yapıldı.
Luka Modric'in Euro 2020'nin ardından milli takım kariyerine son noktayı koyacağı da ifade ediliyor.
BİZİM ÇOCUKLAR ÇOK İYİ İZLESİN!
35'lik Luka Modric'in müthiş hırsı ve heyecanı akıllara "Bizim Çocuklar"ın hayal kırıklığını getirdi. Futbolseverler, "Şimdi tatilde bol bol Modric'i izlesinler" dedi.