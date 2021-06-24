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    EURO 2020'de Macarlar Almanya’ya korku filmi izletti!

    Almanya, Münih’te iki kez yenik duruma düştüğü maçta Macaristan’dan puanı 84’te Goretzka’nın golüyle kaparak gruptan çıktı. İşte haberin detayları ve EURO 2020'den derlediğimiz diğer haberler...

    Macarlar Almanya’ya korku filmi izletti!

    Turnuva öncesinde ölüm grubu olarak gösterilen F Grubu'nda dün müthiş bir heyecan yaşattı. Euro 2020'nin favorilerinden Almanya adeta ölüp ölüp dirildiği maçta Macaristan ile Münih'te 2-2 berabere kaldı ve son 16'ya kalmayı başardı.

    11'de Adam Szalai ile öne geçen Macarlar'a 66'ta genç yıldız Kai Havertz yanıt verdi. Ancak 1 dakika sonra Schafer'le Macarlar yeniden öne geçti. Yenilmesi halinde turnuvaya veda edecek olan Almanya 84'te Leon Goretzka'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

    Puanını 4'e çıkaran Panzerler grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.



    PORTEKİZ&FRANSA EL ELE TUR ATLADI
    EURO 2020'nin iki favori ekibinin buluşmasında Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fransa 5 puanla grup lideri olurken, Portekiz de 4 puanla en iyi 3.'ler arasından son 16 biletini kaptı. Karşılıklı goller Benzema (2) ve Ronaldo'dan geldi.



    İSVEÇ LİDER OLARAK BİLETİ KAPTI: 3-2
    EURO 2020'nin flaş takımlarından İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerek C Grubu'nu lider tamamladı. İsveç, Forsberg'in her iki yarıda attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. Ancak ardından sahneye Lewandowski çıktı ve skoru 2-2'ye taşıdı. Uzatma dakikalarında Claesson, İsveç'e zaferi ve liderliği getirdi.



        İSPANYA 5 GOLLE SON 16 TURUNDA
        Oynadığı ilk iki maçtan da galibiyet çıkaramayan İspanya, Slovakya'ya patladı. Matadorlar rakibini 5-0 yenerek puanını 5'e çıkardı ve grup ikincisi olarak ikinci tur vizesini aldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Dubravka (k.k), Laporte, Sarabia Ferran Torres ve Kucka (k.k) kaydetti. Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik 11'de forma giydi.

        İNGİLTERE İLE ALMANYA RAKİP OLDU
        Dünkü maçların ardından Euro 2020'de grup aşaması tamamlandı ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. İngiltere-Almanya en çok dikkat çeken eşleşme oldu. Son şampiyon Portekiz de turnuvanın iddialı takımlarından Belçika ile oynayacak.

        İşte son 16 eşleşmeleri
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