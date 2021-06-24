EURO 2020'de Macarlar Almanya’ya korku filmi izletti!

Turnuva öncesinde ölüm grubu olarak gösterilen F Grubu'nda dün müthiş bir heyecan yaşattı. Euro 2020'nin favorilerinden Almanya adeta ölüp ölüp dirildiği maçta Macaristan ile Münih'te 2-2 berabere kaldı ve son 16'ya kalmayı başardı.
11'de Adam Szalai ile öne geçen Macarlar'a 66'ta genç yıldız Kai Havertz yanıt verdi. Ancak 1 dakika sonra Schafer'le Macarlar yeniden öne geçti. Yenilmesi halinde turnuvaya veda edecek olan Almanya 84'te Leon Goretzka'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Puanını 4'e çıkaran Panzerler grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.
PORTEKİZ&FRANSA EL ELE TUR ATLADI
EURO 2020'nin iki favori ekibinin buluşmasında Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fransa 5 puanla grup lideri olurken, Portekiz de 4 puanla en iyi 3.'ler arasından son 16 biletini kaptı. Karşılıklı goller Benzema (2) ve Ronaldo'dan geldi.
İSVEÇ LİDER OLARAK BİLETİ KAPTI: 3-2
EURO 2020'nin flaş takımlarından İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerek C Grubu'nu lider tamamladı. İsveç, Forsberg'in her iki yarıda attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. Ancak ardından sahneye Lewandowski çıktı ve skoru 2-2'ye taşıdı. Uzatma dakikalarında Claesson, İsveç'e zaferi ve liderliği getirdi.