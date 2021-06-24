EURO 2020'de Macarlar Almanya’ya korku filmi izletti!





İSPANYA 5 GOLLE SON 16 TURUNDA

Oynadığı ilk iki maçtan da galibiyet çıkaramayan İspanya, Slovakya'ya patladı. Matadorlar rakibini 5-0 yenerek puanını 5'e çıkardı ve grup ikincisi olarak ikinci tur vizesini aldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Dubravka (k.k), Laporte, Sarabia Ferran Torres ve Kucka (k.k) kaydetti. Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik 11'de forma giydi.



İNGİLTERE İLE ALMANYA RAKİP OLDU

Dünkü maçların ardından Euro 2020'de grup aşaması tamamlandı ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. İngiltere-Almanya en çok dikkat çeken eşleşme oldu. Son şampiyon Portekiz de turnuvanın iddialı takımlarından Belçika ile oynayacak.