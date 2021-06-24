A Milli Takım'a EURO 2020 için verilen prim tartışma yarattı!







24 TAKIMIN 23'ÜNE PRİM YOK!

TAKVİM'in yaptığı araştırmaya göre Euro 2020'de mücadele eden 24 takımın 23'ü turnuvaya katıldığı için prim almadı. Sadece "Bizim çocuklar" finallere katılımdan dolayı ödüllendirildi.



BAŞARIYA GÖRE ÖDÜL SİSTEMİ

1996 yılından bu yana tüm turnuvalarda yer alan Çekya da, tarihinde ilk kez finallerde boy gösteren Finlandiya da 1 Euro bile prim almadı. Sadece turnuva başarısına göre ödül sistemi belirlendi.



BELÇİKA'DA PRİM 430 BİN EURO

Turnuvanın en büyük favorilerinden Fransa'da şampiyonluk için oyuncu başı 400 bin Euro prim belirlendi. Belçika Futbol Federasyonu da şampiyonluk halinde 430'ar bin Euro ödül verecek.