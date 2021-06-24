A Milli Takım'a EURO 2020 için verilen prim tartışma yarattı!

EURO 2020'de üç maçta sıfır çeken ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Milli Takımımız'a verilen prim tartışma yarattı.
Ay- Yıldızlılar'a 54 takımın arasından Euro 2020'ye katılan 24 takım arasına girdikleri için toplam 10 milyon Euro verilmesi herkesin büyük tepkisini topladı.
24 TAKIMIN 23'ÜNE PRİM YOK!
TAKVİM'in yaptığı araştırmaya göre Euro 2020'de mücadele eden 24 takımın 23'ü turnuvaya katıldığı için prim almadı. Sadece "Bizim çocuklar" finallere katılımdan dolayı ödüllendirildi.
BAŞARIYA GÖRE ÖDÜL SİSTEMİ
1996 yılından bu yana tüm turnuvalarda yer alan Çekya da, tarihinde ilk kez finallerde boy gösteren Finlandiya da 1 Euro bile prim almadı. Sadece turnuva başarısına göre ödül sistemi belirlendi.
BELÇİKA'DA PRİM 430 BİN EURO
Turnuvanın en büyük favorilerinden Fransa'da şampiyonluk için oyuncu başı 400 bin Euro prim belirlendi. Belçika Futbol Federasyonu da şampiyonluk halinde 430'ar bin Euro ödül verecek.
PARAYLA BAŞARI YİNE GELMEDİ
"Bizim çocuklar" ın ise sadece Euro 2020'ye katıldıkları için kazandıkları para, bu rakamlara denk geldi. Ancak primin başarıyı getirmediği, oynadığımız 3 maçta gün yüzüne çıktı.