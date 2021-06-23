EURO 2020'de F Grubu'nda Portekiz ve Fransa karşı karşıya geliyor.
Gruba 3-0'lık Macaristan galibiyeti ile başlayan Portekiz ikinci maçında Almanya'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu. Fransa, Portekiz karşısında beraberlik almaları halinde gruptan çıkabilecek.
Maç TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Guerreiro, Pepe, R.Dias, N.Semedo, Danilo, Renato Sanches, Moutinho, Jota, B.Silva, Cristiano Ronaldo
Fransa: Lloris, Hernandez, Varane, Kimpembe, Kounde, Kante, Tolisso, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema