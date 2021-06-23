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    • Euro 2020
    • 23.06.2021 19:14
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    • 23.06.2021 19:18
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    İsveç-Polonya | MAÇIN CANLI ANLATIMI

    EURO 2020 E grubu maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İlk 2 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik alan İsveç, grubu lider tamamlamak isterken, Polonya 1 puanla son sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İsveç ile Polonya kozlarını paylaşıyor

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaşacak. Grubu lider olarak tamamlamak isteyen İsveç mutlak galibiyet ararken, tek puanını İspanya'dan alan Polonya da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    İSVEÇ-POLONYA İLK 11'LER

    İSVEÇ: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

    POLONYA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski, Swiderski

    İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Başlama düdüğü 19.00'da çalan İsveç - Polonya maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Euro 2020 İsveç-Polonya | MAÇIN CANLI ANLATIMI