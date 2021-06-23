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    • Euro 2020
    • 23.06.2021 22:09
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    • 23.06.2021 22:10
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    Almanya - Macaristan | CANLI ANLATIM

    EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. 3 puanı bulunan Almanya, bu maçı kazanarak son 16'yı garantilemek istiyor. Öte yandan 1 puanı bulunan Macaristan ise mucizenin peşinde. Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

    Almanya - Macaristan | CANLI

    2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Saat 22:00'de başlayan Almanya - Macaristan maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

    Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry

    Macaristan: Gulacsi, Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Szalai

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    Haberler Euro 2020 Almanya - Macaristan | CANLI ANLATIM