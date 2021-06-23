Almanya - Macaristan | CANLI ANLATIM

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...
ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Almanya - Macaristan maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry
Macaristan: Gulacsi, Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Szalai