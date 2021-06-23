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    • Euro 2020
    • 23.06.2021 22:09
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    • 24.06.2021 00:29
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    Almanya 2-2 Macaristan | EURO 2020 MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanlar iki kez geriye düştüğü ve adeta ecel terleri döktüğü maçta, 84. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Panzerler, son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.

    Almanya kazanmasa da sevindi!

    EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Münih'te bulunan Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maçta iki kez geriye düşen Almanlar, son anlarda bulduğu golle 1 puanı alıp adını zor da olsa son 16 turuna yazdırdı.

    Macaristan 11'inci dakikada Adam Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66'ncı dakikada Havertz'in golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer'in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2. 84'üncü dakikada Goretzka'nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

    ALMANYA, İNGİLTERE'YLE EŞLEŞTİ

    Bu sonucun ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı. Almanya son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.

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    Haberler Euro 2020 Almanya 2-2 Macaristan | EURO 2020 MAÇ SONUCU