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    • Euro 2020
    • 22.06.2021 22:28
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    • 22.06.2021 22:32
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    - İskoçya CANLI İZLE

    EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. 1'er puanda bulunan iki takım da gruptan çıkma şanslarını sürdürmek için zorlu mücadeleyi kazanmak zorunda. Hırvatistan - İskoçya maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Hırvatistan - İskoçya | CANLI

    EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

    HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


    D Grubu'ndaki kritik maçta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park ev sahipliği yapıyor.

    D Grubu'nda son maçlara 1'er puanla giren iki takım, gruptan çıkmak için galip gelmek zorunda.



    Hırvatistan ile İskoçya arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

    HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI 11'LERİ

    Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic

    İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, Armstrong, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Adams, Dykes
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