EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...



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D Grubu'ndaki kritik maçta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park ev sahipliği yapıyor.