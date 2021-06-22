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D Grubu'ndaki kritik maçta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park ev sahipliği yapıyor.
HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic
İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, Armstrong, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Adams, Dykes