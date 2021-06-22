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    • 23.06.2021 00:17
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    0 - 1 | MAÇ ÖZETİ

    D Grubu son hafta maçında Çeyka ile kozlarını paylaştı. Grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, karşısında 12. dakikada Sterling'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

    İngiltere hatasız

    'de heyecan devam ediyor. D grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Maçı İngiltere 12. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 kazandı.

    Grupta oynanan diğer maçta , İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;

    1- İNGİLTERE: 7 PUAN

    2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)

    3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)

    4- İSKOÇYA: 1 PUAN

    İngiltere ve Hırvatistan ilk 2 sıraya girerek bir üst tura yükselirken, Çekya en üçüncülerin arasına girmeyi başardı.

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