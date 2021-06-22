EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu son hafta maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Maçı İngiltere 12. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 kazandı.
Grupta oynanan diğer maçta Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;
1- İNGİLTERE: 7 PUAN
2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)
3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)
4- İSKOÇYA: 1 PUAN
İngiltere ve Hırvatistan ilk 2 sıraya girerek bir üst tura yükselirken, Çekya en üçüncülerin arasına girmeyi başardı.