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    • Euro 2020
    • 21.06.2021 19:05
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    • 21.06.2021 19:08
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    () C Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. Ukrayna-Avusturya mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor

    C Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

    UKRAYNA-AVUSTURYA İLK 11'LER

    Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

    Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic.

    UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 'dan naklen yayınlanıyor.

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