EURO 2020 C Grubu son hafta maçında Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
UKRAYNA-AVUSTURYA İLK 11'LER
Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.
Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic.
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.