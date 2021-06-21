EURO 2020 B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Son maçlara Rusya üç puanla girerken, Danimarka'nın ise puanı bulunmuyor. Danimarka gruptan çıkmak için mutlaka kazanmak zorunda...

RUSYA-DANİMARKA MAÇI 11'LERİ

Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite

RUSYA-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Danimarka'nın ev sahipliğinde Parken Stadı'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.