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    • Euro 2020
    • 21.06.2021 22:49
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    • 21.06.2021 22:49
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    Rusya-Danimarka | CANLI ANLATIM

    'de heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Rusya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Rusya'nın grupta 3 puanı bulunurken Danimarka henüz puanla tanışamadı. Danimarka'nın gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi yok. Rusya-Danimarka maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Rusya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor

    B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Son maçlara Rusya üç puanla girerken, Danimarka'nın ise puanı bulunmuyor. Danimarka gruptan çıkmak için mutlaka kazanmak zorunda...

    RUSYA-DANİMARKA MAÇI 11'LERİ

    Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

    Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, , Vestergaard, Maehle, , Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite

    RUSYA-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Danimarka'nın ev sahipliğinde 'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor. Maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

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