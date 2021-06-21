Rusya - Danimarka: 1-4

Grupta ilk iki maçını kaybettikten sonra Rusya galibiyetiyle hayata bağlanan Danimarka, grubu 3 puanla Belçika'nın arkasında 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Danimarka son 16 turunda Galler ile karşı karşıya gelecek.