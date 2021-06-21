Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 21.06.2021 22:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 00:37
    ABONE OL

    Rusya - Danimarka: 1-4 |

    B Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Danimarka, 'tamam mı, devam mı?' mücadelesinde Rusya'yı 4-1 mağlup etti. Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen ve Joakim Maehle'nin golleriyle galibiyete uzanan Danimarka, grubu 3 puanla 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 3 puanlı Rusya ise turnuvaya veda etti.

    Danimarka Rusya'yı farklı yendi

    EURO 2020 B Grubu'nda Rusya ile Danimarkar kozlarını paylaştı. Parken Stadı'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 4-1 galip tamamladı.

    Danimarka'ya üç puanı getiren golleri 38. dakikada Mikkel Damsgaard, 59. dakikada Yussuf Poulsen, 79. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Joakim Maehle kaydetti. Rusya'nın tek sayısı 70. dakikada Artem Dzyuba'nın penaltısıyla geldi.

    DANİMARKA'NIN RAKİBİ GALLER!

    Grupta ilk iki maçını kaybettikten sonra Rusya galibiyetiyle hayata bağlanan Danimarka, grubu 3 puanla Belçika'nın arkasında 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Danimarka son 16 turunda Galler ile karşı karşıya gelecek.
        Bir CHP yalanı daha!
        Haberler Euro 2020 Rusya - Danimarka: 1-4 | EURO 2020