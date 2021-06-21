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    ’de ’ye de kaybettik... 3 maçta sıfır çektik

    A Milli Takımımız nda karşısında son maçına çıktı. 'de oynanan mücadelede İsviçre'ye 3-1 mağlup olan ımız 'ye veda etti.

    Fiyasko

    A Milli Takım, 'ndaki son maçında 'ye 3-1 yenildi. 6. dakikada Seferovic sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi... 26'da İsviçre ikinci golü buldu. Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0... 33'te 'ün mükemmel şutunu Sommer çıkardı.

    İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MÜTHİŞ GOL
    43'te Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla ilerledi. Sert vuruşunda kaleci Sommer köşeye giden topu çeldi. 62'de mükemel bir gole imza attı. Yaptığı vuruşla kaleci Sommer'in üstünden topu ağlara gönderdi: 1-2.

    XHAKA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI!
    68'de İsviçre'nin yıldız oyuncularından Shaqiri ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3... 77. dakikada Xhaka'nın şutu direkten döndü. İsviçre maçı 3-1 kazandı. 'in öğrencileri grubunu 3 maç sonunda puansız kapattı.

    GRUPLARDA TARİHİ TERSTEN YAZDIK!
    tarihinde grup aşamasında en çok gol yiyen ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer aldık. 1984 yılında grup aşamasında 10, 'te 9 ve 'de kalesinde toplamda 8 gol gördü.

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