A Milli Takım, Euro 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre'ye 3-1 yenildi. 6. dakikada Seferovic sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi... 26'da İsviçre ikinci golü buldu. Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0... 33'te Mert Müldür'ün mükemmel şutunu Sommer çıkardı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MÜTHİŞ GOL

43'te Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla ilerledi. Sert vuruşunda kaleci Sommer köşeye giden topu çeldi. 62'de İrfan Can Kahveci mükemel bir gole imza attı. Yaptığı vuruşla kaleci Sommer'in üstünden topu ağlara gönderdi: 1-2.

XHAKA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI!

68'de İsviçre'nin yıldız oyuncularından Shaqiri ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3... 77. dakikada Xhaka'nın şutu direkten döndü. İsviçre maçı 3-1 kazandı. Şenol Güneş'in öğrencileri grubunu 3 maç sonunda puansız kapattı.

GRUPLARDA TARİHİ TERSTEN YAZDIK!

Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamasında en çok gol yiyen ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer aldık. Yugoslavya 1984 yılında grup aşamasında 10, Bulgaristan 2004'te 9 ve Türkiye 2021'de kalesinde toplamda 8 gol gördü.