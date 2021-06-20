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    • Euro 2020
    • 20.06.2021 21:43
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    • 20.06.2021 21:53
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    Milli takım teknik direktörü : Takımımız genç önümüzdeki yıllara damga vuracaklar

    Geeln son dakika haberine göre ımız, 'ye erken veda etti. ve 'den sonra 'ye de yenilen ay-yıldızlılar, dev turnuvaya puansız veda etti. 8 gol yiyen , 1 gol atabildi. 3-1 kaybedilen İsviçre karşılaşmasının ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Öte yandan Güneş, İsviçre maçı sonrası "İstifa edecek misiniz?" sorusuna da cevap verdi. Haberin detayları...

    Şenol Güneş istifa etmedi

    Son dakika haberi... A Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 kaybederek EURO 2020 defterini kapattı. 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılar, puansız olarak grubunu son sırada kapattı. Mücadelenin ardından deneyimli teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

    "ÖZGÜVEN KAYBI YAŞADIK"

    İşte Güneş'in açıklamaları;

    "Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekleyişteydik. Herkes milli takım etrafında kenetlendi güzel bir hikaye yazmaya çalıştık olmadı. İyi oyun, iyi sonuçlar bekliyorduk. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık, özgüven kaybı yaşadık.

    İkinci maç daha ağırdı. Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk onlar golü attı. İyi oynarken ikinci golü de yedik. Topa sahip olma konusunda da iyiydik. 2-1'den atak bekliyorduk olmadı çünkü 3-1 kaybettik. Puan da alamadık. Bu bizim için imtihandı.

    "İSTEDİKLERİNİ YAPAMAMANIN VERDİĞİ EZİKLİĞİ DE GÖRÜYORUM"

        Zaman zaman parlamalar oldu ama hatalar da oldu. Gençlere güveniyorum, inanıyorum. Oyuncularımızın geleceği parlak. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.

        "RAKİP BİR POZİSYONDA GOL ATTIKTAN SONRA DAĞILMAMAK GEREKİYOR"

        Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular emek verdi. Türkiye de onlara inansınlar. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü biliyorum.

        "SAHNEDE KENDİMİZİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

        Üzülmek tamam ama bunu güçlü hale getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu turnuvada bunu gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik. Bu sahnede kendimizi göstermemiz gerekiyordu."

        Güneş, İsviçre maçı sonrası "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda öyle bir düşüncem yok" yanıtını verdi. Güneş, "Şu anda istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Tabii bir hesap verilecekse bu yönetime ve kamuoyuna verilir" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Euro 2020 Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş: Takımımız genç önümüzdeki yıllara damga vuracaklar