Son dakika haberi... A Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 kaybederek EURO 2020 defterini kapattı. 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılar, puansız olarak grubunu son sırada kapattı. Mücadelenin ardından deneyimli teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
"ÖZGÜVEN KAYBI YAŞADIK"
İşte Güneş'in açıklamaları;
"Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekleyişteydik. Herkes milli takım etrafında kenetlendi güzel bir hikaye yazmaya çalıştık olmadı. İyi oyun, iyi sonuçlar bekliyorduk. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık, özgüven kaybı yaşadık.
İkinci maç daha ağırdı. Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk onlar golü attı. İyi oynarken ikinci golü de yedik. Topa sahip olma konusunda da iyiydik. 2-1'den atak bekliyorduk olmadı çünkü 3-1 kaybettik. Puan da alamadık. Bu bizim için imtihandı.
"İSTEDİKLERİNİ YAPAMAMANIN VERDİĞİ EZİKLİĞİ DE GÖRÜYORUM"