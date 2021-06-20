Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 20.06.2021 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2021 21:32
    ABONE OL

    1-0 | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ

    2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İtalya-Galler mücadelesini İtalya 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaparak grubunu namağlup bitirdi. Galibiyet golü ise 39. dakikada Pessina'dan geldi. Galler ise 4 puan ve averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve tur atladı. ımızı yenen ise 4 puanla üçüncü oldu ve diğer grup maçlarının sonuçlarına göre en iyi üçüncü olmayı bekleyecek. Haberin detayları...

    İtalya Galler'i devirdi...

    EURO 2020'de üçüncü maçlar sona erdi. Lider İtalya Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla zirvede tamamladı. İtalya'nın tek golü Pessina'dan geldi. Galler yenilmesine rağmen 4 puanla bir üst tura çıktı.

    A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya 9 puanla lider, Galler ise 4 puanla ikinci oldu.

    İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.

    İLK 11'LER...

    İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.

        Galler: Ward, Gunter, Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

        İTALYA 1-0 GALLER

        39' Pessina

        İtalya, 39. dakikada Galler karşısında Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti!

        İlk yarı İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        55. dakikada Galler forması giyen Ampadu kırmızı kartla oyundan atıldı.

        İtalya, Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla tamamladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye'de son bir haftada aşı rekoru kırıldı
        Haberler Euro 2020 İtalya 1-0 Galler | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ