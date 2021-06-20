EURO 2020'de üçüncü maçlar sona erdi. Lider İtalya Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla zirvede tamamladı. İtalya'nın tek golü Pessina'dan geldi. Galler yenilmesine rağmen 4 puanla bir üst tura çıktı.
A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya 9 puanla lider, Galler ise 4 puanla ikinci oldu.
İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.
İLK 11'LER...
İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.