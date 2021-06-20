İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.

İLK 11'LER...

İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.