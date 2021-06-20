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    • Euro 2020
    • 20.06.2021 20:49
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    • 20.06.2021 20:49
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    EURO 2020'de ilk golümüz 'den geldi!

    Son dakika spor haberleri... EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin 62. dakikasında İrfan Can’ın ayağından bulduğu golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

    İlk golümüz Kahveci'den!

    EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılıp gol atamazken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan son karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya geldi

    İLK GOLÜMÜZ İRFAN CAN'DAN
    Mücadelenin ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Ay-Yıldızlılar, 62. dakikada farkı 1'e indirirken, turnuvadaki ilk golüne de imza atmış oldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan , 'den şık bir hareketle sıyrılıp uzaktan plase bir vuruşla topu filelere gönderirken, bu gol Türkiye'nin turnuvadaki ilk golü oldu.

    İrfan Can, golün ardından kenara geldi ve oyuna Yusuf Yazıcı girdi.

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