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    • Euro 2020
    • 19.06.2021 19:00
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    • 19.06.2021 19:01
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    Son dakika haberleri... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () F Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Portekiz - Almanya | CANLI

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () F Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    PORTEKİZ - ALMANYA İLK 11'LER
    Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota

    Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller

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