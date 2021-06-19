2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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PORTEKİZ - ALMANYA İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller