İngiltere&İskoçya puanları paylaştı | EURO 2020 haberleri

İngiltere ile İskoçya Euro 2020 D Grubu 2. maçında 0-0 berabere kaldı.İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.
İSVEÇ'TEN SON 16 İÇİN DEV ADIM
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi. İsveç maçı 1-0 kazandı.
ÇEKYA VE HIRVATİSTAN YENİŞEMEDİ
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Çekya, 35. dakikada Shick'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Hırvatlar 47'de Perisic ile eşitliği sağladı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İkinci maçlar sonunda Çekya, puanını 4 yaparken Hırvatistan ilk puanını aldı.