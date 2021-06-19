İngiltere&İskoçya puanları paylaştı | EURO 2020 haberleri

İngiltere ile İskoçya Euro 2020 D Grubu 2. maçında 0-0 berabere kaldı.İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.