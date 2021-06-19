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    Gurur meselesi! , maçı için tek yürek oldu

    İtalya ve maçı sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ay-Yıldızlılar’da ve oyuncular maçına çok ayrı bir havayla çıkacak. İşte tüm detaylar...

    Gurur meselesi

    A Milli Takım, Euro 2020'de İtalya ve Galler'e kaybetti. 2. tur şansını mucizelere bıraktı. Ay-Yıldızlılar'ın aldığı sonuçlar büyük eleştiri konusu oldu. Türk futbolseverler oyuncuların performansını yerden yere vurdu. Ağır eleştiriler teknik ekip ve oyuncuları fazlasıyla üzdü. Teknik ekip ve oyuncular İsviçre maçına ayrı bir motivasyonla çıkacak.



    MİLLİ TAKIM İDMANLARI KAPATTI!
    Milli Takım, Bakü'de yarın oynanacak İsviçre maçına özel olarak hazırlanıyor. Antrenmanın kapılarını kapatan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların İsviçre maçını 'Gurur meselesi' olarak gördükleri öğrenildi.



    İLK İKİ MAÇTA GOLLE TANIŞAMADIK
    Ay-yıldızlı futbolcuların İsviçre maçını kazanarak eleştirilere bir nebze olsun cevap vermek istedikleri belirtildi. Türkiye, Euro 2020 A Grubu'nda oynadığı iki maçta henüz gol atma başarısı gösteremedi. Kalesinde 5 gol gördü.



        FARKLI BİR 11'LE ÇIKABİLİR
        A Milli Futbol Takımımız'ın hocası Şenol Güneş İsviçre maçında kadroyu değiştirebilir.

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        Haberler Euro 2020 Gurur meselesi! A Milli Takım, İsviçre maçı için tek yürek oldu