A Milli Takım, Euro 2020'de İtalya ve Galler'e kaybetti. 2. tur şansını mucizelere bıraktı. Ay-Yıldızlılar'ın aldığı sonuçlar büyük eleştiri konusu oldu. Türk futbolseverler oyuncuların performansını yerden yere vurdu. Ağır eleştiriler teknik ekip ve oyuncuları fazlasıyla üzdü. Teknik ekip ve oyuncular İsviçre maçına ayrı bir motivasyonla çıkacak.