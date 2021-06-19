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    'de heyecan devam ediyor

    'de bugün 3 maç oynanacak. Favori iki ekip ve Almanya 19.00'da karşılaşacak. Ayrıca 16.00'da Macaristan-Fransa ve 22.00'de İspanya-Polonya maçları da yapılacak.

    Heyecan devam ediyor
    EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak. Favori iki ekip ve Almanya 19.00'da karşılaşacak. Ayrıca 16.00'da Macaristan-Fransa ve 22.00'de İspanya-Polonya maçları da yapılacak.

    İSPANYA'DA BUSQUESTS DÖNÜYOR
    İspanya     Milli Takımı'nda 6 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımdan ayrılan 'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil oluyor. Busquests'in Polonya maçında kadroda olması beklenmiyor.
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