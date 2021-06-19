EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak. Favori iki ekip Portekiz ve Almanya 19.00'da karşılaşacak. Ayrıca 16.00'da Macaristan-Fransa ve 22.00'de İspanya-Polonya maçları da yapılacak.
İSPANYA'DA BUSQUESTS DÖNÜYOR
İspanya Milli Takımı'nda 6 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımdan ayrılan Sergio Busquets'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil oluyor. Busquests'in Polonya maçında kadroda olması beklenmiyor.
İSPANYA'DA BUSQUESTS DÖNÜYOR
İspanya Milli Takımı'nda 6 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımdan ayrılan Sergio Busquets'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil oluyor. Busquests'in Polonya maçında kadroda olması beklenmiyor.