EURO 2020 | Macaristan-Fransa canlı anlatım izle

EURO 2020 F Grubu ikinci hafta maçında lider Fransa ile Macaristan karşı karşıya geliyor.
MACARİSTAN - FRANSA
İLK 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema
Stat: Puskas Arena
Saat: 16.00
Hakem: Michael Oliver
Yayın: TRT 1
Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak müsabaka İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen Didier Deschamps'ın ekibi, rakibi ile oynadığı son 5 maçı toplam 12 gol atarak kazandı.
MACARİSTAN İLK MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLMUŞTU
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin forma giydiği Macaristan ise Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.