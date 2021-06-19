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    • Euro 2020
    • 19.06.2021 16:02
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    • 19.06.2021 16:05
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    EURO 2020 | Macaristan-Fransa canlı anlatım izle

    EURO 2020 F Grubu ikinci hafta maçında lider Fransa ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Macaristan-Fransa

    EURO 2020 F Grubu ikinci hafta maçında lider Fransa ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

    MACARİSTAN - FRANSA

    İLK 11'LER
    Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, , Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai
    Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema

    Stat: Puskas Arena
    Saat: 16.00
    Hakem: Michael Oliver
    Yayın: TRT 1


    Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak müsabaka İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

    İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen Didier Deschamps'ın ekibi, rakibi ile oynadığı son 5 maçı toplam 12 gol atarak kazandı.

    MACARİSTAN İLK MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLMUŞTU
    Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin forma giydiği Macaristan ise Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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