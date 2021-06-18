Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor.
D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşıyor.
Wembley Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor.
Mücadelede 4. hakem olarak Cüneyt Çakır görev alıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Harry Kane
İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams