Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 18.06.2021 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 21:59
    ABONE OL

    - | CANLI YAYIN İZLE

    Son dakika spor haberleri... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor. D Grubu maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İngiltere - İskoçya | CANLI

    Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor.

    D Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaşıyor.

    'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem yönetiyor.

    Mücadelede 4. hakem olarak görev alıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER
    İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Harry Kane

    İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
    Haberler Euro 2020 İngiltere - İskoçya | CANLI YAYIN İZLE