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    ’ten maçı sonrası açıklamalar: Artık çok zor durumdayız

    Teknik Direktörü , “İki maçta 0 puan iyi değil. Yediğimiz 5 gol dezavantajımız oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız. Tüm sorumluluk bana ait...” dedi.

    Artık çok zor durumdayız

    Milli Takım Teknik Direktörü , maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli teknik adam, "İki maçtan 0 puanla çıkıyoruz bu bizim için hiç iyi değil. Maça kötü başladık oyuna ortak olduk beklenmedik şekilde golü yedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var ama rakip her çıktığında bizim sahaya geldi" ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli hoca, "Hücumda çıkarken top kayıplarımız oldu. Bu da rakibin işine yaradı. Rakip istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklentimizin gerisinde kaldık" diyerek sözlerini sürdürdü. , "Bayağı olumsuz duruma düştük. Keşke burada kazanabilseydik veya berabere kalabilseydik. Yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız.." dedi.

    'nın çalıştırıcısı, "Maalesef üzgünüz... Bu turnava bizim için önemliydi. Çok daha iyi oyunlarla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Artık işimiz zor görünüyor. Alınan sonuçlarda tüm sorumluluk bana aittir" diye konuştu.

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