Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 17.06.2021 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 22:30
    ABONE OL

    Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2020 CANLI SKOR TAKİP

    'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Grupta oynadıkları ilk maçlarını kazanan iki ekip, alacakları olası bir galibiyetle liderlik için büyük avantaj yakalayacak. Hollanda - Avusturya EURO 2020 maçını takvim.com.tr'den canlı olrak takip edebilirsiniz.

    Hollanda - Avusturya maçı CANLI | EURO 2020

    EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nun favorisi Hollanda, ikinci maçında Avusturya'yla karşılaşıyor.

    HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele, grup liderliği için büyük önem taşıyor.



    HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.



        HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

        Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt, Frenkie De Jong, De Roon, Wijnaldum, Depay, Weghorst

        Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner, Alaba, Gregoritsch

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aşılamada dünya rekoru kırdık!
        Haberler Euro 2020 Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2020 CANLI SKOR TAKİP