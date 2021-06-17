Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2020 CANLI SKOR TAKİP

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nun favorisi Hollanda, ikinci maçında Avusturya'yla karşılaşıyor.
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele, grup liderliği için büyük önem taşıyor.
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.