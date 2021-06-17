EURO 2020 Danimarka - Belçika CANLI İZLE | EURO 2020 CANLI TAKİP

EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin ilk düdüğü saat 19.00'da çaldı.
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Danimarka Belçika maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çalıyor.
DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER
DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard
BELÇİKA: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku