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    • Euro 2020
    • 17.06.2021 19:09
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    • 17.06.2021 19:13
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    EURO 2020 Danimarka - Belçika CANLI İZLE | EURO 2020 CANLI TAKİP

    EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi Danimarka ve Belçika kozlarını paylaşıyor. Kophenhag Parken Stadı'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Danimarka-Belçika CANLI İZLE

    EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin ilk düdüğü saat 19.00'da çaldı.

    DANİMARKA - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Danimarka Belçika maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çalıyor.

    Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



    DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER

    DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

    BELÇİKA: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku



        BELÇİKA İYİ BAŞLADI!
        İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi Belçika, turnuvanın favorilerinden biri konumunda. Belçika'nın Inter'li yıldızı Lukaku attığı iki golle turnuvaya oldukça formda başladı. Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.

        Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Finlandiya Danimarka maçında kalbi duran Christian Eriksen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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