EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaştı. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika oldu.
Karşılaşmanın 55 dakikası Danimarka üstünlüğü ile geçerken, 46. dakikada oyuna dahil olan Kevin De Bruyne yaptığı 1 asist 1 gol katkısıyla takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü ise karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Poulsen'den geldi.
Bu skorla Belçika puanını 6'ya yükselterek liderliğini perçinledi. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.
DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER
DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard