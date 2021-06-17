Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 17.06.2021 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 21:03
    ABONE OL

    - : 1-2 ( MAÇ ÖZETİ)

    'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi ve kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika olurken, puanını 6'ya yükseltmeyi başardı.

    Belçika'dan muhteşem dönüş

    EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaştı. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika oldu.

    Karşılaşmanın 55 dakikası Danimarka üstünlüğü ile geçerken, 46. dakikada oyuna dahil olan Kevin De Bruyne yaptığı 1 asist 1 gol katkısıyla takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü ise karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Poulsen'den geldi.

    Bu skorla Belçika puanını 6'ya yükselterek liderliğini perçinledi. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.



    DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER

    DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

        BELÇİKA: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku

        Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.

        Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Finlandiya Danimarka maçında kalbi duran Christian Eriksen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Euro 2020 Danimarka - Belçika: 1-2 (EURO 2020 MAÇ ÖZETİ)