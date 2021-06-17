Karşılaşmanın 55 dakikası Danimarka üstünlüğü ile geçerken, 46. dakikada oyuna dahil olan Kevin De Bruyne yaptığı 1 asist 1 gol katkısıyla takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü ise karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Poulsen'den geldi.