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    • Euro 2020
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    • 16.06.2021 16:13
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    UEFA'dan - maçı sonrası Arnautovic'e men cezası

    i... UEFA, - maçı sırasında ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilen 'e 1 maç men cezası verdi.

    UEFA'dan Arnautovic'e men cezası

    UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki () maçında attığı golün ardından rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle lı futbolcu 'e bir maç men cezası verdi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olay hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

    Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen Marko Arnautovic, maç sırasında rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından bir maç men cezası aldı.

    Çin temsilcisi Shanghai Port'ta forma giyen Sırp kökenli futbolcu, Avusturya'nın Hollanda ile yarın oynayacağı grup maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

    Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu 'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatarak susturmaya çalışmıştı.

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    Haberler Euro 2020 UEFA'dan Avusturya - Kuzey Makedonya maçı sonrası Arnautovic'e men cezası