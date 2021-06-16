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    • Euro 2020
    • 16.06.2021 15:52
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    • 16.06.2021 15:52
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    'de gruplardaki ikinci maçlar başladı. 3 puanlı ile puansız karşı karşıya geliyor. B Grubu'ndaki kritik karşılaşmada ilk düdük 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Finlandiya - Rusya

    Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

    FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Finlandiya - Rusya maçı 16 Haziran Çarşamba günü Saint Petersburg Stadı'nda saat 16:00'da başladı. Mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalıyor. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

    FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI İLK 11'LER
    Rusya: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba
    Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.

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