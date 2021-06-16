EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya - Rusya maçı 16 Haziran Çarşamba günü Saint Petersburg Stadı'nda saat 16:00'da başladı. Mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalıyor. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI İLK 11'LER

Rusya: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba

Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.