





DİĞER GRUPLARDAKİ MAÇLAR...

Ay-yıldızlıların averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada son 16 turuna, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

