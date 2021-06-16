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    • Euro 2020
    • 17.06.2021 01:26
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    • 17.06.2021 01:42
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    'de son 16 turuna nasıl kalır? 2 ihtimal var ama averaj...

    'de , önce 'ya sonra da 'e mağlup olarak son 16 turuna kalma şansını zora soktu... Peki, A son 16 turuna nasıl kalabilir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    A Milli Takım son 16 turuna nasıl kalır?

    A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.



    2 İHTİMAL VAR ANCAK -5 AVERAJ SORUN
    İtalya'nın İsviçre'yi yenmesinin ardından umutlarımız son maça kalsa da işler o kadar da iyi gitmiyor.



    Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız kazanması halinde en iyi 3. olarak üst tura çıkabilir. Ancak bu noktada eksi 5 averaj ise önemli bir sorun.




        DİĞER GRUPLARDAKİ MAÇLAR...
        Ay-yıldızlıların averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

        24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada son 16 turuna, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

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