A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.
2 İHTİMAL VAR ANCAK -5 AVERAJ SORUN
İtalya'nın İsviçre'yi yenmesinin ardından umutlarımız son maça kalsa da işler o kadar da iyi gitmiyor.
Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız kazanması halinde en iyi 3. olarak üst tura çıkabilir. Ancak bu noktada eksi 5 averaj ise önemli bir sorun.