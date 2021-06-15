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    • Euro 2020
    • 15.06.2021 14:22
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    • 15.06.2021 14:30
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    lı futbolcu hakkında ırkçı sözler iddiası nedeniyle soruşturma başlattı

    , 'ndaki (EURO 2020) maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen lı futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

    AA
    UEFA'dan o futbolcuya ırkçılık soruşturması

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

    IRKÇI İFADELERLE KÜFRETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
    Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

    ALABA SUSTURMAYA ÇALIŞMIŞTI
    Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmıştı.
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        Haberler Euro 2020 UEFA Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında ırkçı sözler iddiası nedeniyle soruşturma başlattı