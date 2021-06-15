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    • Euro 2020
    • 15.06.2021 19:00
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    • 15.06.2021 19:05
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    - | EURO 2020 CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de F Grubu’nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Macaristan - Portekiz | CANLI

    EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte yönetiyor.

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    MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER
    MACARİSTAN:     Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.

    PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.
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