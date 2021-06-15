EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte yönetiyor.
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MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER
MACARİSTAN: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.
PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.