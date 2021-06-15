EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor.
Fransa - Almanya maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalıyor.
F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Rabiot, Pogba, Griezmann, Mbappe, Benzema
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, İlkay, Kroos, Gnabry, Gosens, Havertz, Müller