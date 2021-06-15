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    • Euro 2020
    • 15.06.2021 21:57
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    • 15.06.2021 22:12
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    Fransa - Almanya | CANLI YAYIN İZLE EURO 2020

    EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor. F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fransa - Almanya | CANLI

    EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor.

    Fransa - Almanya maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalıyor.

    F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRT 1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER
    Fransa: , , Varane, , , , Rabiot, , Griezmann, , Benzema

    Almanya: , Rüdiger, , , , , Kroos, Gnabry, Gosens, Havertz, Müller

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