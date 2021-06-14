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    • Euro 2020
    • 14.06.2021 22:08
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    • 14.06.2021 22:11
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    EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. EURO 2020 E grubu maçında ile karşı karşıya geliyor... Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç peşinde. İyi bir grafik çizen İsveç ise bu maç ile kendini ispatlamak istiyor. Haberin detayları...

    İspanya ile İsveç kozlarını paylaşıyor

    EURO 2020 E grubu maçında ile karşı karşıya geliyor... Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç peşinde. İyi bir grafik çizen İsveç ise bu maç ile kendini ispatlamak istiyor.

    İLK 11'LER

    İspanya: , , , Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata

    İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.

    İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    İspanya - İsveç maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetiyor.

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