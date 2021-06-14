D Grubu'nun iki favorisini karşı karşıya getiren maçta İngiltere, Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek Euro 2020'ye 3 puanla başladı. Maça çok hızılı başlayan İngiltere üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Foden'ın şutu da direkten dönünce ilk yarı 0-0 sona erdi. 57. dakikada Kalvin Philips'in pasında Sterling golü attı ve İngilizler öne geçti. Kalan dakikalarda Hırvatlar'ın çabaları sonuş değiştirmedi. Hırvatistan'da Beşiktaşlı Domagoj Vida ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika görev yaptı.