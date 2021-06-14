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    'nin en iddialı takımlarından ile güldü

    D Grubu'nun iki favorisini karşı karşıya getiren maçta , 'nda 'ı 1-0 yenerek 'ye 3 puanla başladı. Maça çok hızılı başlayan İngiltere üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Foden'ın şutu da direkten dönünce ilk yarı 0-0 sona erdi. 57. dakikada 'in pasında golü attı ve İngilizler öne geçti.

    İngiltere Sterling ile güldü

    D Grubu'nun iki favorisini karşı karşıya getiren maçta , 'nda 'ı 1-0 yenerek 'ye 3 puanla başladı. Maça çok hızılı başlayan İngiltere üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Foden'ın şutu da direkten dönünce ilk yarı 0-0 sona erdi. 57. dakikada 'in pasında golü attı ve İngilizler öne geçti. Kalan dakikalarda Hırvatlar'ın çabaları sonuş değiştirmedi. Hırvatistan'da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika görev yaptı.

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    Haberler Euro 2020 Euro 2020'nin en iddialı takımlarından İngiltere Sterling ile güldü