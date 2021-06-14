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    • 14.06.2021 16:53
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    • 14.06.2021 16:53
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    'de attığı gol sonrası ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Marko Arnautovic özür diledi

    'de dün oynanan Avusturya - Kuzey Makedonya maçında attığı golden sonra ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Sırp kökenli Marko Arnautovic özür diledi.

    EURO 2020'de ırkçılık skandalı! O isim özür diledi

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki () Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic, özür diledi.

    Arnautovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın heyecanıyla bazı "öfkeli" kelimeler kullandığını savunarak, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim." ifadelerini kullandı.

    Sırbistan basınında yer alan haberde, Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfür ettiği öne sürülmüştü.

    Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise eliyle takım arkadaşının ağzını kapatmaya çalışmıştı.

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    Haberler Euro 2020 EURO 2020'de attığı gol sonrası ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Marko Arnautovic özür diledi