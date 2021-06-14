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    • 14.06.2021 16:00
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    • 14.06.2021 16:11
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    İskoçya-Çekya canlı anlatım izle

    Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilisiniz.

    CANLI | İskoçya-Çekya
    Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Grubun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.


    İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ

    İSKOÇYA: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes.

    ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.


    İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1, TRT 4K, trtizle.com canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.

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