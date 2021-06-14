EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Grubun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
İSKOÇYA: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes.
ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1, TRT 4K, trtizle.com canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.