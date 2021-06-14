Bizim çocuklar, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 kaybetti. Ortaya konan kötü futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü üzerine Şenol Güneş neşteri vurmaya hazırlanıyor.
Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, İtalya maçında beklenen performansı sergileyemedi… Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.
Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor… Teknik Direktör Şenol Güneş'in Galler'in İsviçre maçını defalarca izlediği ve savunmada da oyuncularına uyarılar yapacağı öğrenildi.