Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    A Milli Takım Teknik Direktörü , Galler maçına 3 değişiklikle çıkacak

    'ın Teknik Direktörü , Galler maçına 3 değişiklikle çıkacak… Yusuf, Kenan ve Okay’ın yerine 11’de Cengiz, ve olacak. Ayrıca z, çarşamba günü Bakü'de karşılaşacağı Galler maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

    Güneş neşteri vuruyor

    Bizim çocuklar, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 kaybetti. Ortaya konan kötü futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü üzerine Şenol Güneş neşteri vurmaya hazırlanıyor.

    Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, İtalya maçında beklenen performansı sergileyemedi… Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.

    Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor… Teknik Direktör Şenol Güneş'in Galler'in İsviçre maçını defalarca izlediği ve savunmada da oyuncularına uyarılar yapacağı öğrenildi.

        Tecrübeli teknik adamın Galler maçı öncesi oyuncularına, "Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. Final gibi bir maça çıkıyoruz. Ona göre mücadele etmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi…

        A MİLLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
        A Milli Futbol Takımız, çarşamba günü Bakü'de karşılaşacağı Galler maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

        Ay- Yıldızlı futbolcuların antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Milliler taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in oyuncularıyla antrenman öncesi kısa bir toplantı yaptığı gözlendi.

            MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "16 Haziran Çarşamba günü A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı maçı değerli kardeşim sayın Aliyev ile birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, hemen hemen her fırsatta Milli Takım maçlarını gidiyor ve Ay- Yıldızlılar'a büyük destek veriyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular
            Haberler Euro 2020 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçına 3 değişiklikle çıkacak