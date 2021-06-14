Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, İtalya maçında beklenen performansı sergileyemedi… Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.