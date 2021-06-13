Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada Eriksen'in durumunun stabil olarak devam ettiği duyuruldu.

İşte o açıklama:

Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.