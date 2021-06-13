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    • 13.06.2021 12:02
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    • 13.06.2021 12:02
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    ! Danimarka Futbol Federasyonu'ndan 'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    haberine göre Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran 'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Eriksen'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran 'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada Eriksen'in durumunun stabil olarak devam ettiği duyuruldu.

    İşte o açıklama:
    Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

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    Haberler Euro 2020 SON DAKİKA! Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Christian Eriksen'in son durumuyla ilgili yeni açıklama