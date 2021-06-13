EURO 2020 B Grubu'nda Belçika liderliğe oturdu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, liderliğe yerleşti.
Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.
FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise Rusya ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.
Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.
B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Belçika
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Finlandiya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Danimarka
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Rusya
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0