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    • Euro 2020
    • 13.06.2021 11:02
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    • 13.06.2021 11:02
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    B Grubu'nda liderliğe oturdu

    B Grubu'nda ilk maçlar dün akşam oynandı. Grubun ilk maçında , 'yı 1-0'lık skorla geçerken; diğer karşılaşmada ise 'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

    EURO 2020 B Grubu'nda Belçika liderliğe oturdu

    16. Avrupa Futbol Şampiyonası () B Grubu'ndaki ilk maçların ardından , liderliğe yerleşti.

    Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan , 'yı 1-0 yenmeyi başardı.

    FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

    Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.

    B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

    O G B M A Y Av P
    Belçika 1 1 0 0 3 0 3 3
    Finlandiya 1 1 0 0 1 0 1 3
    Danimarka 1 0 0 1 0 1 -1 0
    Rusya 1 0 0 1 0 3 -3 0
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