FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu müsabakasını yönetecek.
Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.
- Euro 2020
- 13.06.2021 11:55
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- Son Güncelleme:
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- 13.06.2021 11:55
Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de ilk görev
Son dakika haberine göre EURO 2020'de görev alacak Türk hakem Cüneyt Çakır, 15 Haziran'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz mücadelesine atandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu müsabakasını yönetecek.