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    • Euro 2020
    • 13.06.2021 11:55
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    • 13.06.2021 11:55
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    'a 'de ilk görev

    Son dakika haberine göre 'de görev alacak Türk hakem , 15 Haziran'da oynanacak olan - mücadelesine atandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de ilk görev

    FIFA kokartlı Türk hakem , ile arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak Avrupa Şampiyonası F grubu müsabakasını yönetecek.
    Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.

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