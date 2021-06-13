Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını tamamladı. Bundan sonraki maçlar ise 16 Haziran'da Galler ve 19 Haziran'da İsviçre ile oynanacak. Türkiye'nin gruptan çıkması ve yoluna devam etmesi için bu maçların sonuçları büyük önem taşıyor. Maçların Azerbaycan'da oynanması olayı farklı bir boyuta taşıdı. Seyahatlerde vize ya da pasaport istenmemesi, sadece negatif PCR test sonucu ve çipli kimlik kartı ile gidiliyor olması nedeniyle Türkiye'den taraftarların maçlara büyük ilgisi olmasını sağladı. Bu ilgi, tur şirketlerini de harekete geçirdi. Azerbaycan'dan iki gece konaklamalı turlar düzenlemeye başlayan acenteler, gördükleri ilgiden memnun. Fiyatlar ise tek maç için 500 eurodan ( 5 bin lira), iki maç için ise 1500 eurodan (15 bin lira) başlıyor. Maç bileti ise 150 euro civarında.
UÇAK BİLETLERİ KATLANDI
Öte yandan turlara katılmayıp kendi imkanlarıyla gidecekler için de uçak biletlerine zam yapıldı. 16 Haziran ile 20 Haziran arasında ortalama 850 TL olan bilet fiyatları 2.100 TL'ye kadar yükseldi. Bakü'de oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağı açıklanmıştı. Sektör yetkilileri koronaya rağmen ilginin çok yüksek olduğunu bunun da fiyatları artırdığını belirtiyor. Tur şirketi yetkilileri, "Son ana kadar maçlardaki seyirci durumu belli değildi. Ancak seyircili oynanma kararı çıkmasıyla geçen hafta ve bu hafta çok ciddi talep almaya başladık. Maçlar için farklı paketler oluşturduk. Maç bileti olanlar sadece uçak ve konaklama için destek istiyor. Ya da konaklamasını ayarlayanlar maç bileti ve uçak için talepte bulunuyor. Bu tip durumlar için de organizasyon yaptık" dediler.
UÇAK BİLETLERİ KATLANDI
Öte yandan turlara katılmayıp kendi imkanlarıyla gidecekler için de uçak biletlerine zam yapıldı. 16 Haziran ile 20 Haziran arasında ortalama 850 TL olan bilet fiyatları 2.100 TL'ye kadar yükseldi. Bakü'de oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağı açıklanmıştı. Sektör yetkilileri koronaya rağmen ilginin çok yüksek olduğunu bunun da fiyatları artırdığını belirtiyor. Tur şirketi yetkilileri, "Son ana kadar maçlardaki seyirci durumu belli değildi. Ancak seyircili oynanma kararı çıkmasıyla geçen hafta ve bu hafta çok ciddi talep almaya başladık. Maçlar için farklı paketler oluşturduk. Maç bileti olanlar sadece uçak ve konaklama için destek istiyor. Ya da konaklamasını ayarlayanlar maç bileti ve uçak için talepte bulunuyor. Bu tip durumlar için de organizasyon yaptık" dediler.