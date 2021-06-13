13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020'de günün maç programı nasıl?

13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020 turnuvasında her gün maç heyecanı yaşanıyor. Grup maçları devam ederken, günde 3 maç oynanıyor. Maç programında bugün 3 karşılaşma daha yer alıyor. Futbol severler de, 13 Haziran bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını araştırıyor.