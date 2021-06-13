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    • Euro 2020
    • 13.06.2021 15:47
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    • 13.06.2021 15:47
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    13 Haziran ? EURO 2020'de günün maç programı nasıl?

    13 Haziran ? EURO 2020 heyecanı devam ediyor. Turnuvada grupların ilk maçları oynanmaya devam ediyor. Turnuvada bugün C ve D gruplarında maçlar oynanacak. Günün ilk maçında, turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere zorlu maçta Hırvatistan ile karşılaşacak. İşte; sorusunun cevabı!

    takvim.com.tr
    13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020'de günün maç programı nasıl?

    13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020 turnuvasında her gün maç heyecanı yaşanıyor. Grup maçları devam ederken, günde 3 maç oynanıyor. Maç programında bugün 3 karşılaşma daha yer alıyor. Futbol severler de, 13 Haziran bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını araştırıyor.

    13 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

    16:00: İngiltere - Hırvatistan (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K


    19:00: Avusturya - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
    22:00: Hollanda - Ukrayna (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

    18:00 Ana Haber (Canlı)

    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

        TRT SPOR YAYIN AKIŞI

        13:00 Spor Bülteni (Canlı)

        13:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

        13:55 Spor Kitaplığı

        14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

        15:50 Takvim Yaprakları

        15:55 Hava Durumu

        16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - RUSYA "

        18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

        19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - HIRVATİSTAN "

        21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

        22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA "

        00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

        02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - UKRAYNA "
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        Haberler Euro 2020 13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020'de günün maç programı nasıl?