13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020'de günün maç programı nasıl?

13 Haziran bugün hangi maçlar var? EURO 2020 turnuvasında her gün maç heyecanı yaşanıyor. Grup maçları devam ederken, günde 3 maç oynanıyor. Maç programında bugün 3 karşılaşma daha yer alıyor. Futbol severler de, 13 Haziran bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını araştırıyor.
13 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00: İngiltere - Hırvatistan (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
19:00: Avusturya - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
22:00: Hollanda - Ukrayna (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)