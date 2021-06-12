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    • Euro 2020
    • 12.06.2021 18:59
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    • 12.06.2021 19:02
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    EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Danimarka - Finlandiya | CANLI

    EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta ile karşı karşıya geliyor.

    'da 'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanıyor.

    TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Danimarka:     Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Winde

    Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Toivio, Pohjanpalo, Pukki

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