EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geliyor.
Kopenhag'da Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz Anthony Taylor yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanıyor.
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Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Winde
Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Toivio, Pohjanpalo, Pukki