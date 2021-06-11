Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2020'de açılış maçına çıkacak olan Milli Takımımıza desteğini yayınladığı mesaj ile iletti. Erdoğan, 'Şenol Hocam, evlatlarım' ifadelerini kullandı, "Yanınızdayım" dedi.

Başkan Erdoğan, İtalyaile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na yayınladığı mesaj ile destek oldu.

Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

AZERBAYCAN'DA MİLLİ MAÇLARI İZLEYECEK

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada İtalya ile oynanacak maçı çok önemsediğini ifade ederek, "İnşallah Roma'dan milli takımımızın başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık." şeklinde konuşmuştu.