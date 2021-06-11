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    • Euro 2020
    • 11.06.2021 14:56
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    • 11.06.2021 15:04
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan öncesi 'a destek mesajı: Evlatlarım...

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, bugün oynanacak olan - maçı öncesi 'a destek mesajı yayınladı. 'nin açılış maçı olan karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a destek mesajı

    Başkan , 'de açılış maçına çıkacak olan ımıza desteğini yayınladığı mesaj ile iletti. Erdoğan, 'Şenol Hocam, evlatlarım' ifadelerini kullandı, "Yanınızdayım" dedi.

    Başkan Erdoğan, ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na yayınladığı mesaj ile destek oldu.

    Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
    Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

    AZERBAYCAN'DA MİLLİ MAÇLARI İZLEYECEK
    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada İtalya ile oynanacak maçı çok önemsediğini ifade ederek, "İnşallah Roma'dan milli takımımızın başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık." şeklinde konuşmuştu.

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