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    • 12.06.2021 01:51
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    • 12.06.2021 01:56
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    - maçının ardından konuştu: Kendi oyunumuzun gerisinde kaldık

    ile açılış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. İtalya, 'ımız karşısında mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. A Milli Takım Teknik Direktörü , İtalya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haberin detayları...

    Kendi oyunumuzun gerisinde kaldık

    A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı sonrası konuştu.

    İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

    "Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık."

    Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık.

        Bugünkü maçtan alacağımız puan bize katkı yapardı ama bu bir turnuva. Kazansak da bu yarış bitmeyecekti. Kaybettiğinizde bu iş daha zorlaşıyor. Önümüzde iki maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz."

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        Haberler Euro 2020 Şenol Güneş İtalya - Türkiye maçının ardından konuştu: Kendi oyunumuzun gerisinde kaldık