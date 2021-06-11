Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık.