EURO 2020'nin ilk maçı A Milli Takımımız ile İtalya arasında Roma'da oynanan maçla başladı.
Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11'de yer alan Burak Yılmaz bir rekora imza attı.
BURAK RÜŞTÜ'NÜN REKORUNU KIRDI!
Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün), Rüştü Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
8 FUTBOLCUMUZ İLKİ YAŞADI
A Milli Takımımızda 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.
Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşadı.