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    • Euro 2020
    • 11.06.2021 23:02
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    • 11.06.2021 23:08
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    Milli futbolcu , 'in rekorunu kırdı!

    'nin ilk maçı ımız ile İtalya arasında Roma'da oynanan maçla başladı. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11'den 8 isim ilki yaşarken, ise 'in rekorunu kırdı.

    Burak rekor kırdı!

    EURO 2020'nin ilk maçı A Milli Takımımız ile İtalya arasında Roma'da oynanan maçla başladı.

    Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11'de yer alan Burak Yılmaz bir rekora imza attı.

    BURAK RÜŞTÜ'NÜN REKORUNU KIRDI!
    Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün), Rüştü Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

    8 FUTBOLCUMUZ İLKİ YAŞADI
    A Milli Takımımızda 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

    Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşadı.

        İlk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Yusuf Yazıcı, futbol yaşantılarında ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.
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