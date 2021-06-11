8 FUTBOLCUMUZ İLKİ YAŞADI

A Milli Takımımızda 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşadı.