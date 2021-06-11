Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:



"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."



"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."