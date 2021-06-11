EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor.
KISITLI SAYIDA TARAFTAR ALINACAK
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 3'er bin Türk ve İtalyan ile 10 bin UEFA davetlisi ve sponsor misafiri olmak üzere, karşılaşmayı statta en fazla 16 bin kişi izleyebilecek.
SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER
Karşılaşma öncesi taraftarlarımız A Milli Takımımızı desteklemek için erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı.
Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi.